Abbattuto noto ristorante a Mattinata: l'opera abusiva realizzata fronte-mare era stata già sequestrata

Sono in corso da ieri in località Agnuli-Porto a Mattinata le opere di demolizione di opere abusive realizzate su area demaniale, tra cui il noto ristorante-pizzeria 'Le Verande' di Leonardo Silvestri sequestrato nel dicembre 2018 (leggi qui).

Per questo motivo i commissari hanno interdetto l'accesso alla omonima spiaggia libera frequentatissima da turisti e dalla popolazione locale, per consentire l’esecuzione dei lavori di demolizione, poiché "i suddetti lavori possono determinare una situazione di pericolo per la pubblica incolumità".

Interdetto quindi l’accesso all’arenile e la balneazione sulla spiaggia libera denominata fino al 31 luglio salvo proroghe