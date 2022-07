Villette abusive costruite vicino al mare: arrivano le ruspe sul Gargano

Ruspe in azione sul Gargano, dove è stato disposto ed eseguito l’abbattimento di alcuni immobili abusivi ricadenti in aree di particolare importanza sotto il profilo naturalistico ed ambientale. Le attività rientrano nell’ambito del protocollo stretto tra la Procura di Foggia, i Comuni di Vieste e Lesina e il Parco Nazionale del Gargano.

Nel dettaglio, è stato eseguito l’abbattimento di un fabbricato in zona Defensola, in agro di Vieste, costituito da un piano terra con alcune unità abitative concesse in locazione nel periodo estivo con annesso vano tecnico e deposito, primo piano e tre unità abitative, sito a meno di 300 metri dalla battigia.

Ancora, a Torre Mileto, è stata abbattuta una villa di circa 110 mq con annesso giardino recintato di circa 322 mq realizzata su area denianiale. In località Schiapparo, nel Comune di Lesina, si è proceduto invece alla demolizione di un fabbricato a due piani della superficie complessiva di 120 mq, con l’ulteriore occupazione demaniale di un’area recintata in muratura con rete metallica di circa 21.6 mq. Entrambi gli immobili, sprovvisti di tronchi idrico/fognanti, si trovavano completamente sull’arenile. I lavori delle demolizioni sono avvenuti sotto la direzione tecnica del Comune di Lesina che ha anche proceduto al finanziamento (continua a leggere).

L’esecuzione dei tre intervenuti è avvenuta sotto la vigilanza ed il controllo di tutte le forze dell’ordine. Le attività di demolizione, che si inseriscono in un più ampio programma di abbattimenti e rispristino dello stato dei luoghi, oltre a rappresentare l’affermazione del principio di legalità ed effettività della pena, costituiscono un sicuro deterrente per future azioni di violazione alla pianificazione ed alla integrità del territorio. A conferma di tale dato, l’Ufficio Demolizione della Procura registrano un incremento delle demolizioni spontanee.