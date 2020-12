Al via l'abbattimento di 53 alberi: area presidiata, ambientalisti e opposizioni sul piede di guerra: "Fermatevi!"

Da questa mattina l'area del piazzale Paolo VI di Vieste, dove si svolge il mercatino della frutta, è presidiata dalla polizia locale e dai carabinieri. A breve comincerà infatti l'abbattimento di 53 piante di pino marittimo di età tra i 30 e i 40 anni, pratica che la relazione di un agronomo ha definito "raccomandabile a tutela della incolumità pubblica".

Come si legge nella delibera del 4 dicembre, visto che "i lavori già autorizzati prevedono la sostituzione di sei pini marittimi con altrettante specie di Leccio, e che è necessario prevedere interventi che senza stravolgere la natura dei lavori (già affidati) garantiscano la pubblica incolumità, è stata predisposta una variante progettuale per la sostituzione completa delle alberature pino marittimio con specie tipo Leccio (in aggiunta alle sei sostituzioni già autorizzate).

Il 26 ottobre scorso la Soprintendenza dei Beni culturali aveva espresso parere favorevole.

Non si placano però le polemiche degli ambientalisti e delle opposizioni all'amministrazione cittadina. Così come era già accaduto l'estate scorsa, è in corso una mobilitazione per impedirne l'abbattimento.

A più riprese la delegazione di Foggia della onlus associazione Conalpa (coordinamento nazionale per gli alberi e il paesaggio) aveva chiesto al sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti di sospendere i lavori.

"Totalmente contrario" Maurizio Marese, rappresentante del Wwf di Foggia: "Ci pare assurdo che un comune simbolo del Parco Nazionale del Gargano non prenda in considerazione la salvaguardia di questi esemplari. Pochi alberi, quasi nessuno, si merita l'abbattimento. In realtà sono recuperabili ed esistono centinaia di tecniche, ma sono essenzialmente frutto di una cattiva manutenzione fatta negli anni precedenti: l'asfalto, i cordoli del marciapiede sono più pericolosi delle radici che si possono evidenziare. Noi preghiamo al Comune di prendere in considerazione la loro salvaguardia perché abbattere un albero nel 2020 ci sembra una cosa anacronistica".

"Non vogliamo morire, salvateci" si legge su un cartello appoggiato ad uno degli alberi, in cui viene citato Vincent Van Gogh: "Vedo comunque nella natura, ad esempio negli alberi, capacità di espressio, e, per così dire, un'anima"