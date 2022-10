Ruspe in azione sul Gargano: 'cancellati' 60 manufatti abusivi nell'area del Parco

Ancora ruspe in azione contro gli abusivismi sul Gargano, dove il protocollo sottoscritto dallEnte Parco e dalla Procura di Foggia continua a produrre risultati. L’ultima demolizione in ordine di tempo è quella effettuata in località Molinella nel Comune di Vieste, dove è stato abbattuto un residence costruito senza autorizzazione in zona sottoposta a vincoli.

Il protocollo ha permesso finora l’abbattimento di oltre 60 manufatti realizzati abusivamente nell'area del Parco e il ripristino dello status iniziale dei luoghi sottoposti ad abuso. Un modo di operare che è stato individuato dal Ministero come best-practice da prendere a modello e declinare in altre aree protette.

L’Ente Parco Nazionale del Gargano si occupa anche del ripristino dello status dei luoghi precedente agli abusi, con il piano di recupero della integrità paesaggistico-ambientale, contribuendo a perseguire la cultura della legalità e del rispetto delle risorse naturali ed ambientali presenti nelle aree protette.

Le azioni di abbattimento poste in essere hanno ingenerato un aspetto di deterrenza che ha di fatto ridotto il numero degli abusi nell’area Parco e incrementato le demolizioni spontanee.