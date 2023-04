Allarme abbattimenti in una pineta di Marina di Lesina: “Lavori autorizzati, in corso verifiche”

I Carabinieri Forestali hanno perimetrato l’area della pineta privata interessata da interventi di selvicoltura in Località Acquarotta, a Marina di Lesina, oggetto di segnalazioni da parte dei villeggianti allarmati per gli abbattimenti. Hanno effettuato un sopralluogo congiunto con i tecnici dell’Ente Parco nazionale del Gargano, richiesto dal Comando in settimana e programmato per oggi, per verificare il rispetto delle prescrizioni.

È un “cantiere autorizzato”, conferma il presidente del Parco nazionale del Gargano Pasquale Pazienza, sul posto insieme al sindaco di Lesina, Primiano Di Mauro. “Sono lavori di gestione e sfoltimento forestale”, anche per la prevenzione degli incendi.

Già qualche giorno fa, i soli Carabinieri Forestati avevano operato i primi controlli. A lanciare l’allarme, proprio come accaduto nel 2020 per un’altra vicina pineta privata, quando parlò di “tagli indiscriminati”, era stata, in particolare, l’associazione Pro Lesina Marina dell’ingegnere Antonio Palma.

La pineta, proprietà privata, si trova alle spalle di uno stabilimento balneare, sulla fascia dunale che si incontra una volta attraversato il cosiddetto ponte di mezzo, che collega il villaggio alla spiaggia. Siamo nel Bosco Isola, all’interno del Parco nazionale del Gargano, appunto, area Sic, Sito di Importanza Comunitaria.

Secondo la normativa, l’eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali deve concludersi entro il 15 marzo, “salvo casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma del direttore dei lavori”. Da lì e fino al 15 luglio, periodo di nidificazione dell’avifauna, vige il divieto di attività selvicolturali. Potrebbe configurarsi, dunque, "una irregolarità di natura amministrativa".

È arrivata sul posto anche la senatrice M5S Gisella Naturale, che ha incrociato il presidente del Parco e il sindaco dopo il sopralluogo ed è stata informata dell’esito. È particolarmente affezionata a questi luoghi e, allertata dalle segnalazioni di un possibile “scempio”, è venuta ad accertarsi personalmente di quanto stesse accadendo. Dopo aver interloquito anche con un esperto agronomo e con i titolari, conferma che gli interventi riguardano “un piano di manutenzione del sottobosco”, utile anche per scongiurare incendi. “Non mettiamo in discussione quanto viene fatto, perché va fatto”, ma auspica interventi di compensazione laddove necessario. Promette di continuare a vigilare a tutela di “un territorio bellissimo che va difeso”.

Si era mosso prontamente anche il sindaco di Lesina che aveva ispezionato l’area con la Polizia Locale e la Guardia Costiera, ma non era stato informato delle autorizzazioni. Cortocircuito che si prevede di risolvere nel breve periodo, anche alla luce di quest’ultimo episodio: “Nel prossimo futuro – afferma Pazienza - avremo modo di mettere in sinergia informativa tutti gli attori territoriali”.