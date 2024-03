La beffa dei terreni invasi da ecoballe e carcasse di auto: rimozione e bonifica spettano alle vittime

Per il Procuratore di Foggia Ludovico Vaccaro - che nell'ultima sua audizione in Commissione parlamentare antimafia ha trattato il grave tema dell'abbandono dei rifiuti e delle carcasse di auto, sulle strade e nei terreni della Capitanata, sarebbe necessario individuare un sistema di recupero a spese dello Stato con eventuale rivalsa sui responsabili (se individuati). "Non vedo perché debbano subire le conseguenze gravose della rimozione e bonifica dei loro terreni".

Sullo sversamento dei rifiuti, che quasi sempre avviene di notte ad opera di persone ignote - perlopiù a Cerignola, Basso Tavoliere, Candela e Ascoli Satriano - il numero uno della Procura di Foggia, ha evidenziato come attualmente la norma preveda che la rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi spetti all'autore del reato in solido con il proprietario, se in dolo o in colpa; che il rischio è che le discariche restino in quei luoghi per anni. Difatti, al danno subito di vedersi i terreni cosparsi di ecoballe, si aggiunge la beffa della bonifica.

"I comuni fanno le ordinanze ma i proprietari, giustamente a mio avviso, le impugnano quando non è ravvisabile a loro carico, dolo e colpa" ha sottolineato Vaccaro, che non ha dimenticato di rimarcare come rispetto all'abbandono dei rifiuti sulle strade, anche l'Anas abbia impugnato le ingiunzioni alla rimozione avanzate dai comuni, che peraltro, per quanto di loro competenza, non hanno le risorse per procedere alla rimozione e allo smaltimento del materiale scaricato illegalmente.

Il rischio è di lasciare le strade, le piazzole di sosta, con questi sversamenti e tra l’altro, anche l’eventuale sequestro dell’autorità giudiziaria, finisce per aggravare la situazione perché rimane li e con gli eventi atmosferici questi rifiuti danneggiano il sottosuolo".

Sull'altro aspetto, quello del frequente abbandono delle carcasse di veicoli, ci sono organizzazioni criminali che commissionano o governano furti commessi in varie parti d’Italia, come è emerso dall'operazione che a San Severo ha portato all'arresto di 19 persone. Le auto vengono 'cannibalizzate' e i pezzi di ricambio piazzati sul mercato illecito. Le carcasse vengono abbandonate e spesso incendiate. Il territorio è disseminato di veicoli rubati, sventrati e dati alle fiamme.

Anche in questo caso spetterebbe al proprietario del terreno provvedere alla rimozione a sue spese. “Non lo vogliano fare, sono esigenze che vanno considerate, salvo che non si provi un concorso o una colpa. Fuori da questi casi perché gravare la vittima, il proprietario del terreno su cui avviene lo sversamento anche dell’onere economicamente importante della rimozione del rifiuto e del conferimento in discarica".

ll presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l’assessora regionale all’Ambiente Anna Grazia Maraschio, hanno scritto al ministro Gilberto Pichetto Fratin e al presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, Jacopo Morrone, per chiedere “specifiche risorse economiche aggiuntive per supportare le amministrazioni locali” nelle attività di bonifica delle aree interessate da rifiuti abbandonati.

“Come è noto la Puglia sta attualmente affrontando una crescente ondata di sversamenti illeciti di rifiuti, situazione che compromette la bellezza del nostro territorio, danneggia l'ambiente e mina la salute pubblica. Questa pratica illegale non solo viola la normativa ambientale, ma vanifica gli sforzi compiuti dalle comunità locali, dall’amministrazione regionale e da tutte le forze dell'ordine per garantire la gestione sostenibile dei rifiuti e la cura del territorio".