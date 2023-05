Quintali di rifiuti sulle strade provinciali, censiti oltre cento siti: pronte fototrappole per stanare i trasgressori

L’abbandono indiscriminato dei rifiuti deteriora l’ambiente, abbruttisce il paesaggio e rende ostica la vista di ogni dettaglio di bellezza della natura, dei monumenti, delle città e delle campagne. La Provincia di Foggia mediante il Settore Viabilità, nell’ambito delle attività di tutela e valorizzazione del territorio, ha censito oltre cento siti oggetto di abbandono di rifiuti sui cigli e sulle pertinenze delle strade provinciali. In collaborazione con l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti, ha avviato il servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade di competenza della Provincia di Foggia.

Sono stati bonificati parte dei siti censiti dando priorità alle strade maggiormente frequentate anche ai fini turistici. Per ridurre l’abbandono dei rifiuti in ambito extra-urbano sulle pertinenze delle strade provinciali, la Provincia, in collaborazione con i Comuni, sta attivando le fototrappole in grado di riprendere i trasgressori artefici dell’abbandono di rifiuti, ai fini dell’accertamento degli illeciti ambientali contemplate nel Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/ 2006. In questi giorni, anche in previsione della stagione estiva, sono in atto, con l’ausilio di ditte esterne appositamente incaricate dalla Provincia di Foggia, le attività di bonifica dei siti oggetto di abbandono di rifiuti sulle strade provinciali ricadenti nelle aree Tavoliere nord e Monti Dauni, anche a seguito di segnalazioni da parte delle Forze dell’Ordine, Comuni e cittadini, mediante il servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli delle strade provinciali.