Tolleranza zero contro gli sporcaccioni: tre persone beccate ad abbandonare rifiuti su una strada rurale

Sono stati individuati dai carabinieri Parco tre persone, originarie di San Nicandro Garganico, ritenuti autori dell'abbandono di rifiuti in località Sant'Andrea, lungo una strada rurale poco fuori dall'abitato a sinistra della Ss 89 direzione Cagnano Varano.

A darne notizia è il sindaco di San Nicandro Matteo Vocale. Sono state elevate sanzioni per un totale di circa 1800 euro.

Le raccomandazioni

"Ricordo che i rifiuti vanno conferiti per legge in modo differenziato (umido, carta e cartoni, plastica e metalli, vetro, secco) lasciandoli negli appositi contenitori davanti all'uscio di casa. In caso di necessità più urgenti - aggiunge il sindaco -, ricordo ancora che il Centro Comunale di raccolta (prima del cimitero) è aperto tutti i giorni fino alle 13 e, nel mese di agosto abbiamo disposto anche l'apertura pomeridiana dalle 15 alle 19. Esistono anche le isole ecologiche automatiche, a cui si conferiscono i rifiuti passando sul lettore la tessera sanitaria: in caso di malfunzionamento, segnalate all'Ufficio Ambiente del Comune. In ogni caso - conclude Vocale - nulla giustifica l'abbandono di rifiuti per strada e nelle campagne".