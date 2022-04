Sporcaccione di Pasquetta rintracciato grazie al Cud: era nei bustoni dei rifiuti abbandonati in campagna

In Puglia un incivile che aveva abbandonato i rifiuti in campagna, verosimilmente al termine di un banchetto, è stato beccato e multato dagli uomini della polizia locale di Monopoli, che hanno scoperto l’identità del soggetto responsabile del gesto inconsulto, grazie a una traccia: i dati contenuti nella certificazione unica Cud per la dichiarazione dei redditi, trovata un uno dei bustoni rinvenuti presso una mini discarica in località Parco di Tucci. Tra le cartacce c’era anche il documento fiscale, che ha permesso di rintracciare il proprietario, al quale arriverà una multa di 600 euro, secondo quanto disposto dal codice dell'ambiente. Il trasgressore sarà poi obbligato al ripristino dei luoghi a sue spese.