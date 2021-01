Abbandono dei rifiuti, la Polizia Locale intensifica i controlli. Fototrappole e droni per stanare gli incivili

La Polizia Locale, diretta dal comandante Caterina Ciuffreda, prosegue la sua attività di controllo del territorio a tutela dell'ambiente. In questi giorni, gli agenti stanno effettauto un lavoro di mappatura dei terreni ubicati in corrispondenza dei canali, anche con l'ausilio di un drone.

L'impiego del drone si affianca a quello delle fototrappole come tecnica di contrasto all'abbandono dei rifiuti e quindi per salvaguardare l'ambiente. Sono diversi i terreni in cui non vengono eseguite le operazioni di sfalcio dell'erba, potatura e pulizia in generale, obbligatorie poiché previste dai nostri regolamenti e ordinanze e soprattutto necessarie al fine di scongiurare rischi di vario genere. "Sono state elevate diverse sanzioni a carico di proprietari e/o conduttori di terreni, tuttavia, l'obiettivo principale non è quello di reprimere, aggiunge il Comandante, bensì quello di prevenire educando la cittadinanza".