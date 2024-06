Lancio del sacchetto dall'auto in corsa e rifiuti abbandonati senza scrupoli: telecamere incastrano 12 incivili

Lucera dichiara guerra agli incivili. E sul fronte dell'abbandono 'selvaggio' di rifiuti un grosso aiuto arriva dagli occhi-elettronici istallati in città.

"Con l'ausilio di telecamere ed appostamenti in borghese, nel mese di maggio sono stati identificati altri 12 cittadini cui è stata comminata una sanzione per aver abbandonato rifiuti", tira le somme il sindaco, Giuseppe Pitta. "Gli stessi sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria".

"Vi ricordo - continua - che abbandonare rifiuti oltre ad essere un atto vergognoso è anche un reato. L'unica cosa che mi viene da dire è: perché tutto questo? Noi non ci fermeremo finché il problema non sarà risolto", conclude.

Per contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti in ambito cittadino, dopo alcuni appostamenti in borghese, sono state posizionate in alcuni punti della città, delle telecamere che hanno permesso di identificare gli sporcaccioni. L’abbandono dei rifiuti o, peggio ancora, il lancio del sacchetto dall’auto in corsa, sono comportamenti non solo contro la legge ma moralmente deprecabili e contrari ad ogni regola del vivere civile. I servizi di appostamento, unitamente alla visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza, nonché le puntuali segnalazioni dei cittadini, permettono alla Polizia Locale di controllare e reprimere quei comportamenti incivili che minano il decoro della città" si legge nella nota stampa del Comune di Lucera.

L’attività continuerà nei prossimi giorni con l’impiego del personale appartenente all’unità operativa “Polizia ambientale” della Polizia Locale di Lucera. Si invitano tutti i cittadini ad offrire il loro personale contributo attraverso una più attenta e quotidiana gestione dei rifiuti, e segnalando chi li abbandona non rispettando i beni comuni.