La schifezza sulle strade e vicino ai terreni coltivati

Cerignola in Azione striglia l'amministrazione comunale e il comando della polizia municipale con due pec inviate quest'oggi in merito al degrado documentato in prossimità delle complanari e nelle strade adiacenti ai terreni coltivati. "Abbiamo inviato anche le foto, a dimostrazione del nostro operato sul campo. Stiamo ricevendo, ormai da diversi mesi, denunce ed istanze dei cittadini", che lamenterebbe un distacco dall'attuale amministrazione. "Noi saremo sempre pronti a segnalare le cose negative e le cose belle della nostra città. Non delegheremo solo ai social le nostre dimostrazioni ma procederemo sempre nero su bianco, comunicando con i diretti responsabili ed in maniera ufficiale, affinché le cose possano cambiare veramente. Se l'amministrazione comunale si sta dimostrando miope e sorda, noi, faremo di tutto in nostro potere, per far sentire non solo la nostra voce ma soprattutto quella delle cittadine e cittadini cerignolani, sempre più stanchi e delusi da questo modo di far politica" aggiunge e conclude il gruppo.