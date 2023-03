Il Comune bacchetta gli sporcaccioni e chiede una mano alla società civile: "Parte da voi il cambio di passo"

C’è bisogno di uno sforzo congiunto di amministrazione comunale, Amiu, la società a capitale pubblico regolarmente affidataria dell’incarico della raccolta e della pulizia delle strade, e cittadini foggiani, affinché nel capoluogo dauno si possa finalmente tornare a vedere strade decorose e pulite.

C’è bisogno di piccole attenzioni quotidiane da parte dei cittadini per cambiare la qualità della vita di tutta la comunità e sviluppare in breve tempo un servizio di raccolta rifiuti realmente efficace.

E’ un accorato appello al senso di responsabilità e alla partecipazione attiva, con azioni concrete, quello che giunge da Palazzo di Città per favorire un servizio all’altezza di una città media di una nazione europea, qual è Foggia.

L’invito dell’Amministrazione Comunale arriva dopo le ripetute segnalazioni, da parte della società di raccolta, di quotidiani abbandoni nei pressi dei cassonetti dell’immondizia, di materiali di varia natura e rifiuti ingombranti e/o speciali (paraurti di auto, resti di macellazione di animali come da foto allegate) che arrecano disagi e pericoli alla sicurezza stradale e pedonale, oltre al degrado e alla sporcizia. Nonostante i continui interventi straordinari per la loro rimozione, si generano quotidianamente vere e proprie discariche che rendono complessa la normale attività di spazzamento e di raccolta dei rifiuti, oltre a favorire atti vandalici.

L’amministrazione Comunale ricorda che tali comportamenti sono passibili di sanzioni amministrative e intende mettere in campo tutti gli strumenti idonei a prevenire le violazioni alle ordinanze emesse in materia di conferimento rifiuti.

Con la consapevolezza, però, che la sfida per un futuro ecosostenibile è complessa e passa anche dal senso di responsabilità e da comportamenti virtuosi, da diffondere in tutta la comunità foggiana. In questa direzione lancia un invito alle società civile ed alle numerose realtà associative che animano il dibattito cittadino a farsi parte attiva di una azione di educazione e sensibilizzazione, da affiancare a quelle che vengono messe in campo da Comune e Amiu, per favorire un reale cambio di passo ed una migliore qualità della vita a Foggia.