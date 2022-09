Svuotano cantine e poi buttano il materiale per strada: "Succede sempre ma restano impuniti"

Salve Foggiatoday, da un po' di tempo in via Miranda, nei pressi dei bidoni dell'immondizia, si verifica questa abitudine da parte di automobilisti o conducenti di furgoni e altri mezzi, di scaricare materiale di ogni genere. Evidentemente svuotano le cantine. Quando uno di questi si è accorto della mia presenza, si è dileguato. Una bella telecamera o delle fototrappole in questo punto sarebbero auspicabili e opportune. Non è l'unico ad averci provato. Nei giorni scorsi è capitato in un'altra occasione. Succede tanto di giorno quanto di sera o di notte.