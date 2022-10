Tonnellate di rifiuti abbandonati nel Foggiano: delinquenti indisturbati continuano ad inquinare terreni e aria

In un'intervista fatta a Giuseppe Marasco delle guardie ambientali 'Civilis' di Manfredonia, il 2 ottobre, l'ispettore del centro sipontino denunciava che in un'area a ridosso del ghetto di borgo Mezzanone, ripetutamente, venivano sversati rifiuti da un tir e dopo qualche giorno venivano dati alle fiamme. Ieri, 10 ottobre, la cosa è accaduta nuovamente. Ma, per quanto più volte, questa cosa si fosse verificata nello stesso posto, evidentemente si è lasciato che riaccadesse, con le stesse modalità.

Roghi che inquinano il terreno sottostante e l'aria per decine di chilometri, come accaduto questa estate a Stornarella, in un capannone abbandonato, dove giacevano da mesi tonnellate di ecoballe, finché non venne dato tutto alle fiamme per due giorni consecutivi, con enorme dispendio di tempo e forze da parte dei vigili del fuoco, già spossati da un'estate caratterizzata da incendi boschivi.

Dopo il servizio di Foggiatoday sull'ennesimo sversamento di rifiuti provenienti dal Casertano in un terreno all'Incoronata, finalmente le associazioni di categoria hanno iniziato a prendere posizione. Coldiretti e Cia hanno chiesto a gran voce che si ponesse fine a questo scempio che mortifica il lavoro e l'economia agricola.