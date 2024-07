Lavori in A14: chiusure straordinarie notturne ai caselli di San Severo, Foggia e Cerignola est

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, saranno adottati diversi provvedimenti di chiusura: dalle 22:00 di mercoledì 10 alle 6:00 di giovedì 11 luglio, sarà chiusa la stazione di San Severo, in entrata e in uscita (In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Foggia o di Poggio Imperiale); dalle 22:00 di giovedì 11 alle 6:00 di venerdì 12 luglio, sarà chiusa la stazione di Foggia, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di San Severo o di Foggia Zona Industriale (quest'ultima altamente automatizzata).

infine, dalle 22:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 luglio, sarà chiusa la stazione di Cerignola est, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Canosa, di Foggia o di Foggia Zona Industriale (quest'ultima altamente automatizzata) o la stazione di Cerignola ovest, sulla A16 Napoli-Canosa.