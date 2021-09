Installazione dei portali segnaletici sulla A14: chiuso per una notte il tratto tra Cerignola Est e l'allacciamento con la A16

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire programmati lavori di installazione dei portali segnaletici, in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 17 alle 6:00 di sabato 18 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Cerignola est e l'allacciamento con la A16 Napoli-Canosa, verso Bari.



In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: verso Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola est, percorrere la SS16 adriatica verso Bari, la SP231 Andriese-Coratina verso Canosa e la SS93 Appulo-Lucana, in direzione di Barletta, con rientro sulla A14 alla stazione di Canosa.

Verso la A16 Napoli-Canosa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola est, proseguire sulla SP77 Rivolese verso Cerignola, sulla SS16 adriatica in direzione di Foggia, immettersi poi sulla Circonvallazione di Cerignola verso il centro città, sulla SP143 dell'Ofanto verso Lavello ed entrare sulla A16 alla stazione di Cerignola ovest.