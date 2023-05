Lavori A14, chiusa la stazione di Foggia per riqualificazione barriere di sicurezza

Autostrade per l’Italia comunica che nelle due notti di mercoledì 24 e giovedì 25 maggio, dalle 22 alle 6, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sulla A14 Bologna-Taranto sarà chiusa la stazione di Foggia in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Bari.

In alternativa viene consigliato di utilizzare la stazione di San Severo in entrata verso Pescara, e quella di Cerignola Est in uscita per chi proviene da Bari. In alternativa, fa sapere sempre la Società Autostrade, si potrà utilizzare la stazione di Foggia Zona Industriale, dove il pagamento del pedaggio potrà essere effettuato esclusivamente attraverso sistemi elettronici.

Per informazioni in tempo reale si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.