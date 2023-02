Piccoli alunni a scuola di primo soccorso: alla San Giovanni Bosco si impara come intervenire in caso di infarto

Una collaborazione tra 'Il cuore Foggia' e la scuola San Giovanni Bosco di Foggia per istruire i piccoli alunni come intervenire in caso di emergenza

Si chiama 'Mi sta a cuore' l'evento svoltosi stamattina alla scuola primaria San Giovanni Bosco di Foggia e fortemente voluto dalla dirigente della scuola, Maria Cianci e dalle insegnanti per sensibilizzare i piccoli alunni alla cultura alla vita. Come spiega la presidente dell'associazione 'Il cuore Foggia' , Jole Figurella, "insegnare le basi del primo soccorso sin da piccoli è la giusta via per avere domani grandi soccorritori. Secondo l'Oms, l'insegnamento delle prime manovre salvavita già dalle scuole primarie è importante perché sia gli insegnanti che gli stessi alunni rappresentano i moltiplicatore della formazione".