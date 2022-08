A Foggia una 'nuova moda', cani legati al palo e abbandonati: “Una grande vergogna”

Un nastro fucsia ben annodato a un palo al quartiere Candelaro di Foggia e lei immobile, accucciata in attesa del suo padrone. È stata abbandonata così una meticcia di lupoide di circa due anni, senza cibo né acqua, e in questi giorni in città le temperature superano abbondantemente i 30 gradi. L’hanno accudita i cittadini che hanno allertato la Polizia Municipale. Sono stati acquisiti anche i filmati delle telecamere della zona, per verificare se abbiano inquadrato l’autore del gesto. Era priva di microchip e non è sterilizzata.

“Abbiamo una nuova moda: adesso vengono legati ai pali”, è il commento di Anna Rita Melfitani, presidente dell’associazione Guerrieri con la Coda, che ha mostrato l’immagine della cagnolina sul marciapiede. Ha pubblicato il video del suo recupero e la tenerezza dei suoi occhi smarriti che si guardano intorno, mentre tanti si mobilitano per lei. “Ora è salva”. È stata soccorsa nella serata di ieri dall'Asl. È intervenuto il veterinario Enrico Martino.

L’ha presa in carico per la degenza e per le cure del caso l’Enpa di San Severo che, in virtù di una convenzione con il Comune di Foggia, si occupa del servizio di mantenimento e assistenza dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale di Foggia e li accoglie al rifugio ‘Il Giardino dei Ciliegi’.

“Sempre una grande vergogna trovare cani abbandonati in questo modo – ha scritto l’Ente nazionale Protezione Animali di San Severo - Sempre un passo indietro. Sempre una mortificazione per il genere umano. Sempre una crudeltà tipica della nostra specie che si accanisce sulle altre forme di vita. La coesistenza uomo-cane è un miraggio con questa mentalità dell'uomo che prevarica e che usa e getta tutto ciò che lo circonda. Accogliamo anche lei, cagnolona rimasta in attesa di un padrone che non è più tornato. Così, come la vedete legata ad un palo. Siamo distrutti da tutti i cani che stanno facendo ingresso in canile, siamo strapieni, siamo affaticati”. Il cane sta bene, fa sapere Giuseppe Ravanelli, referente dell’Enpa: “È dolcissima, abituata al guinzaglio, veramente buona. Ora cerchiamo un’adozione”.

Meno di un mese fa, il video choc di un altro abbandono aveva indignato Foggia: proprio quel filmato, di una mamma che tra i pianti del figlio si allontanava dopo aver legato il cane ad un palo, aveva permesso di individuare la donna e denunciarla.