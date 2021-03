Sindaco chiede di far luce sulla morte di Fallaye. "Era giunto qui per un futuro migliore"

Il sindaco di Lucera Giuseppe Pitta ha chiesto di fare luce sulla morte di Fallaye Dabo, il 28enne bracciante agricolo originario del Mali trovato ieri senza vita nelle campagne della città svevo-federiciana, "per conoscere fino in fondo le cause di quanto drammaticamente accaduto".

La notizia era stata data dal sindacalista della 'Lega braccianti', Aboubakar Soumahoro, attraverso un video su facebook. "Sento il dovere di esprimere il profondo dolore ed il cordoglio della nostra comunità di fronte alla tragica fine di questo ragazzo. Un abbraccio ai suoi cari che in queste ore ne piangono la scomparsa" il cordoglio di Pitta.

Il sindaco di Lucera ha aggiunto e concluso: "Tanti altri giovani come lui, Fallaye era giunto nella terra di Capitanata con la speranza di trovare un futuro migliore, invece vi ha incontrato una morte prematura e disperata. Questo fatto deve interrogare le nostre coscienze e spingerci ad impegnarci, con forza e determinazione, perché ciò non debba accadere mai più. Che la terra ti sia lieve, fratello Fallaye!"