Le 'Brigate del lavoro' nei campi del Foggiano come arma contro il caporalato

Dal 15 al 26 luglio per conoscere e aiutare i braccianti agricoli che popolano i ghetti nell'Hinterland di Foggia ma non solo. L'intento è toccare quanti più punti possibile dell'agro di Capitanata. Come è noto la provincia di Foggia in questo periodo - caratterizzato soprattutto dalla raccolta del pomodoro - diventa meta di migliaia di operai agricoli migranti che si sommano agli stanziali, determinando spesso condizioni di accoglienza e intermediazione di manodopera non legali e rispettose della dignità delle persone. Un’iniziativa nel solco della battaglia al caporalato e allo sfruttamento ribadita dalla Cgil e dalla Flai con le manifestazioni di Latina dopo la morte del bracciante indiano Sitnam Singh - spiega il segretario generale della Flai Cgil Puglia, Antonio Gagliardi