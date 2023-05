Eseguiti 84 arresti in quattro mesi: lo spaccio di droga tra i reati maggiormente perseguiti

I carabinieri della compagnia di Cerignola – con il contributo della sezione radiomobile e delle singole stazioni - dall’inizio dell’anno alla metà di aprile, nella città ofantina e nei nove comuni di competenza, ha operato 84 arresti, in flagranza di reato o su provvedimenti della Magistratura foggiana.

Nell’ultimo mese, i reati maggiormente perseguiti sono stati lo spaccio di sostanze stupefacente, la ricettazione e il riciclaggio di veicoli rubati. Un 35enne è stato trovato in possesso di 150 grammi di marijuana, cinque di hashish e di materiale per il confezionamento in dosi custoditi all’interno di un capannone di suo esclusivo utilizzo. Era stato fermato e sottoposto a perquisizione dal personale in borghese della sezione operativa.

Sottoposto agli arresti domiciliari, dopo il giudizio di convalida, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora. Un 28enne è stato invece trovato in possesso di 44 grammi di hashish, 15 di marijuana e due di cocaina, suddiviso in 60 dosi pronte per il successivo smercio al dettaglio.

Inoltre la sezione Radiomobile, insospettita dall’atteggiamento di un poco più che ventenne, nel corso di un controllo su strada, lo ha bloccato e controllato, rinvenendo sui sedili posteriori dell’autovettura da lui condotta 1 kg di hashish. Il soggetto è stato condotto presso la casa circondariale di Foggia. L’arresto dei militari dell’Arma è stato poi convalidato dall’Autorità Giudiziaria. competente ed è stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.