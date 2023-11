Ore 9.27 del 5 novembre 2022, il disastro in volo che ha fatto piangere la Capitanata

Un anno fa, il 5 novembre 2022, il pilota 60enne Luigi Ippolito, il co-pilota 39enne Andrea Nardelli, il 64enne medico del 118 del pronto soccorso di San Severo Maurizio De Girolamo, la famiglia slovena composta da Bostihan Rigler, Mateia Curk Rigler, Jon Rigler e Liza Rigler, rispettivamente di 54, 44, 14 e 13 anni, erano a bordo dell’elicottero di Alidaunia A 109 marche di identificazione I-Piki partito dall’isola di San Nicola alle 9.10 con arrivo previsto a Foggia alle 9.30.

Durante il tragitto, alle 9.27, il mezzo ha perso i contatti radio ed è scomparso dai radar nella zona a Sud di Apricena, investita, in quelle ore, da una tempesta di pioggia, vento e banchi di nebbia.

Non era mai accaduto, fino a quel giorno, un incidente durante il servizio di trasporto passeggeri effettuato nell’ambito di collegamenti che dal 1985, con assenso ministeriale e in collaborazione con l’assessorato ai Trasporti della Regione Puglia, la società di navigazione aerea garantisce ogni lunedì e venerdì. E nel periodo estivo anche il sabato e la domenica.

Le ricerche

I primi ad arrivare sul luogo della disgrazia furono i vigili del fuoco. Per alcune ore gli elicotteri della Polizia di Stato, l’HH139 dell’84° Csar del 15esimo Stormo dell’Aeronautica Militare partito dalla base di Gioia del Colle e l’aeromobile del 115 di Pescara, avevano perlustrato la zona tra San Severo, San Nicandro Garganico, Apricena e San Marco in Lamis, fino all'individuazione dei resti dell'elicottero in prossimità delle rovine di Castelpagano. Alle attività di ricerca avevano preso parte anche i volontari del Soccorso Alpino Speleologico Pugliese e gli uomini della Protezione Civile.

Chi era Luigi Ippolito

Luigi Ippolito, 'Crew Training Manager and Capitain on AW109, AW139 e C525' di Alidaunia dal 2020, era un pilota con una esperienza ultratrentennale. Aveva lavorato in Aliparma per quasi 19 anni, svolgendo da 'Capitano' viaggi in Europa, Africa e Middle East. Per un anno, dal 2007 al 2008 aveva prestato servizio in Myair. Sempre in Alidaunia, aveva lavorato come freelance dal 2005 al 2008 e dal 1990 al 2000, prima come First Officer MU 300 Diamond IA, poi con il ruolo di Captain degli aeromobili SK76, A109, BK117, NH300, R22Captain. Era nel campo dal 1985. Per tutti era semplicemente il Capitano 'Gigi'.

Chi era Andrea Nardelli

“Libero vago tra i cieli e nel web”. Si descriveva così Andrea Nardelli in una community dove sono raccolti quasi 100 scatti del pilota, appassionato anche di fotografia. Aveva 39 anni ed era di Foggia “Era un ragazzo solare”, aveva detto il suo papà, con il cuore a pezzi dopo la tragedia che lo ha strappato alla vita. Legato agli affetti, amava la natura e il suo cane. Era in Alidaunia dal 2007, sui collegamenti di linea e nell’elisoccorso.

Chi era Maurizio De Girolamo

Maurizio De Girolamo, padre dell’ex deputato forlivese Carlo Ugo, secondo quanto riferito dall’allora sindaco delle Isole Tremiti Giuseppe Calabrese, al termine del il turno di lavoro notturno aveva optato per il ritorno in volo anziché in traghetto per le avverse condizioni del mare. Maurizio De Girolamo aveva 64 anni e prestava servizio, oltre che alla Postazione 118 delle Tremiti, anche al Pronto Soccorso di San Severo. Era un medico di esperienza e grande animo, sempre disponibile con pazienti e colleghi, pronto e attento.

Chi era Boštjan Rigler

La gita fuoriporta della famiglia slovena alle Diomedee, invece, era durata più del dovuto. Anche nel loro caso, sarebbe stato il maltempo la causa del rinvio del rientro in patria in programma la sera del 4 novembre. Erano arrivati la mattina e avevano trascorso la notte in un hotel. Qualche giorno prima della tragedia Boštjan Rigler aveva inviato ai colleghi la foto del camper al tramonto, cartolina del suo ultimo viaggio in Italia. Aveva 54 anni ed era direttore tecnico di Pro Plus, tv privata slovena.

Le indagini

Nell’imminenza dei fatti il Procuratore della Repubblica di Foggia, Ludovico Vaccaro, aveva aperto un fascicolo d’inchiesta per disastro aviatorio e omicidio colposo.

Prima ancora, era stata contattata l’autorità investigativa per la sicurezza dell'aviazione civile dello Stato italiano, che sin da subito aveva nominato due investigatori, un ingegnere aeronautico e un pilota.

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) è l’autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile dello Stato italiano, posta in posizione di terzietà rispetto al sistema aviazione civile, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Svolge, a fini di prevenzione, le inchieste di sicurezza (precedentemente denominate ‘inchieste tecniche’) relative agli incidenti ed agli inconvenienti occorsi ad aeromobili dell’aviazione civile, emanando, se necessario, le opportune raccomandazioni di sicurezza; lo scopo delle inchieste in questione è di identificare le cause degli eventi, al fine di evitarne il ripetersi; le inchieste di sicurezza hanno quindi unicamente finalità di prevenzione.

Tre consulenti tecnici erano stati nominati dalla Procura della Repubblica di Foggia: un professore universitario esperto in materia, che aveva già avuto altre esperienze di consulenze tecniche per disastri aerei, un colonnello dell’aeronautica ingegnere e un colonnello pilota.

Le operazioni di recupero dei corpi delle vittime - rese difficili dalla pioggia copiosa che si era abbattuta in tutta la provincia di Foggia, dal fango e della morfologia del territorio, decisamente impervio - sarebbero dovute cominciare ufficialmente alle 19.30 del giorno del disastro, ma le pessime condizioni meteo avevano rimandato le operazioni al giorno successivo.

L'autorità investigativa amministrativa che opera sotto la vigilanza della presidenza del Consiglio dei Ministri, aveva reso noto che ai fini dell’inchiesta non sarebbero stati disponibili i dati dei registratori di volo - ovvero le scatole nere - perché la normativa aeronautica vigente non ne prevede obbligatoriamente l’installazione a bordo di aeromobili come quello coinvolto nell’incidente.

Dagli esiti dell’autopsia eseguita il 12 novembre nell’obitorio dell’ospedale Masselli Mascia di San Severo, non fu riscontrata nessuna grave patologia a carico di Luigi Ippolito e Andrea Nardelli, di 60 e 39 anni. Negativi risulteranno anche gli esami istologici e tossicologici. A carico dei due piloti di Alidaunia erano stati riscontrati grossi traumi da impatto.

Le operazioni di rimozione dell'elicottero A109E Power precipitato il 5 novembre, terminarono il 24 dello stesso mese, quando 12 unità del personale dei vigili del fuoco, con l'utilizzo di una autogru, un autocarro 4x4 e un carrellone adibito al trasporto di mezzi pesanti, rimossero il relitto da allora custodito in un hangar ad Amendola.

Come atto dovuto, invece, i carabinieri avevano eseguito perquisizioni e sequestri di documenti in alcuni uffici della Regione Puglia in esecuzione di un decreto emesso dalla Procura di Foggia per acquisire tutti gli atti di abilitazione della società Alidaunia srl nell'esercizio delle attività di trasporto aereo di persone, con riferimento, nello specifico, alla tratta tra il capoluogo dauno e le Isole Tremiti.