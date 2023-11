Il sacrificio di Panunzio che Foggia non deve dimenticare: 31 anni fa l'omicidio dell'imprenditore che disse no alla mafia

Erano presenti le alte istituzioni alla cerimonia alla stele in sua memoria a Corso Roma, per ricordare Giovanni Panunzio e il suo sacrificio di non abbassare la testa di fronte alla mano violenta della mafia. 31 anni da quel 6 novembre del 1992, giorno in cui, dopo un tentativo fallito, la mafia colpisce a morte quell'imprenditore che sin da ragazzo aveva imparato a lavorare duro e onestamente.

Lo sfogo di Giovanna Belluna, nuora di Panunzio, è rivolto a chi li ha lasciati soli per anni - sia i patenti che l'Associazione Giovanni Panunzio - per chi si è girato dall'altra parte per anni, ma oggi si sente più sicura, più abbracciata dai cittadini onesti di Foggia. Ma Belluna lancia anche un appello: "Fate conoscere chi era Giovanni Panunzio, perché è morto. Non lasciate che le nuove generazioni non sappiano chi sia. La sua morte è un insegnamento di legalità".

Così la sindaca Maria Aida Episcopo: "Ricordare il coraggio di cittadini esemplari come Giovanni Panunzio, diventati eroi per il sacrificio della loro vita, è doveroso e necessario per una comunità che non può prescindere dalla memoria come fondamenta del proprio tessuto civile e sociale. Per non disperdere il loro esempio, per tenere viva la loro memoria, per essere accanto ai loro familiari e a tutte le altre vittime, per seminare, da violenza e orrore, la speranza di un futuro all'insegna della legalità e della libertà dall'orrore e dalla cappa soffocante della malavita e della criminalità. Deporre oggi insieme alle altre massime autorità istituzionali una corona di fiori davanti al monumento a lui dedicato, in occasione del 31esimo anniversario del suo omicidio, è una responsabilità nei confronti della nostra città, non un semplice omaggio: la responsabilità di essere all'altezza, ogni attimo di ogni attimo, di persone così speciali e di anime così nobili”.