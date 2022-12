Litigio di Natale finisce nel sangue: 30enne ferito con 5 coltellate

Litigio di Natale finisce nel sangue. E' successo a San Nicandro Garganico, la notte tra il 24 e il 25 dicembre scorsi, quando un 30enne del posto, con precedenti penali, è rimasto ferito con cinque coltellate (tre fendenti all’addome e due a una spalla).

Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'accaduto, scaturito - pare - per futili motivi. Il fatto è successo nei pressi di un bar, in pieno centro, alla presenza di altre persone; il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 ed affidato agli operatori dell'elisoccorso che lo hanno trasportato a 'Casa Sollievo della Sofferenza' per le cure del caso. ll 30enne non sarebbe in pericolo di vita, ma è tuttora ricoverato in ospedale. I militari starebbero cercando di individuare il responsanbile del ferimento anche attraverso le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza attivi nell'area dell'avvenuta aggressione.