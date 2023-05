Venti poliziotti in più a Foggia: "Grazie Piantedosi, ma non bastano"

Altri 20 agenti per Foggia. Ad annunciarlo è il Sap, che ringrazia sì il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per gli sforzi compiuti nel contrasto alla 'Quarta Mafia' e all'illegalità in Capitanata, ma ribadisce che sono ancora troppo pochi.

Secondo il sindacato autonomo di polizia, "le scelte scellerate dei governi Renzi e Monti, con i blocchi contrattuali e successivamente il tourn-over al 50%, hanno debilitato l’apparato sicurezza" e "Foggia e la provincia sono in eterna emergenza sicurezza", atteso che, nonostante siano stati assicurati alla giustizia la maggior parte degli esponenti mafiosi della Società Foggiana e delle organizzazioni malavitose della provincia, "l'escalation criminale sembra non fermarsi mai". Il riferimento è all'omicidio di Salvatore Prencipe, esponente di spicco dell'omonimo clan a tre con i Tolonese e i Trisciuoglio.

"Senza volanti sul territorio, con pochi uomini negli uffici investigativi, il non potenziamento delle specialità esistenti nel nostro territorio ed i molteplici servizi da garantire, non si può stare al passo con le migliaia di crimini che vengono perpetrati in questo territorio, dove i cittadini chiedono sicurezza e giustizia".

Pochi giudici rispetto a 40mila notizie di reato all'anno, perché "a Foggia da anni ci sono meno magistrati rispetto al numero previsto anche perché nessuno vuole venire a lavorare qui. I posti carenti vengono messi a bando, ma l'ultimo concorso è ancora andato vacante" secondo il Procuratore Ludovico Vaccaro. "Al dipartimento e al Governo chiediamo uno sforzo straordinario affinché ci metta nelle condizioni di poter garantire a questa terra maggiore sicurezza e dignità".