Scappa da una casa-famiglia della Capitanata, 11enne ritrovato dagli agenti PolFer alla stazione di Foggia

Scappa da una casa-famiglia della provincia, 11enne ritrovato dalla Polizia Ferroviaria, a Foggia. Si tratta di uno degli interventi portati a termine dagli uomini e dalle donne del Compartimento Polfer Puglia, Basilicata e Molise che, nella settimana dal 12 al 18 aprile, ha portato a termine numerose attività e operazioni.

Tradotto in numeri, infatti, sono stati 7 gli indagati e 3.760 le persone controllate nelle stazioni e a bordo dei treni. Quello di Foggia è uno dei vari rintracci di persone scomparse sul territorio da parte della Polizia Ferroviaria. Oltre all'11enne foggiano, è stata infatti rintracciata una donna di Taranto, di 68 anni, la cui scomparsa era stata denunciata dai nipoti. Nella stazione di Brindisi, invece, gli agenti sono intervenuti in soccorso di un cittadino extracomunitario, in stato confusionale e agitato, affidato, poi, alle cure del personale del servizio sanitario 118.