Il Questore esorta i foggiani a reagire: "Avete le carte in regola per riscattare la vostra immagine distorta"

Un sunto delle attività principali effettuate nell’ultimo anno è stato già diffuso nella giornata di ieri, alla vigilia delle celebrazioni per il 171° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato tenutesi stamani a Palazzo Dogana. Un anno intenso caratterizzato da grandi risultati, tasselli per la costruzione di un territorio dove la legalità non sia una eccezione, ma una piacevole consuetudine. Un territorio nel quale “la legalità va conquistata metro dopo metro”, come ha dichiarato il questore di Foggia Ferdinando Rossi.

I risultati operativi in “una realtà dalle mille sfaccettature attraversata da numerose criticità e assurta negli ultimi anni all’attenzione mediatica per fatti gravi di cronaca” consegnano un brillante quadro di contrasto, come testimoniano i numeri snocciolati ieri.

Nel suo intervento, cui ha fatto seguito la consegna di encomi e lodi agli agenti distintisi in alcune operazioni di polizia negli ultimi anni, Rossi ne ha fatto brevemente menzione, citando gli oltre 80 arresti differiti e la chiusura di numerose piazze di spaccio a San Severo, attraverso l’utilizzo di agenti sotto copertura e l’ausilio di innovative e sofisticate tecniche di indagine, oltre all’arresto di importanti esponenti della criminalità organizzata e la “disarticolazione di numerose bande criminali”. Accanto a esse, non meno importanti sono state le collaterali iniziative di riaffermazione della legalità, come gli sgomberi di appartamenti occupati abusivamente, il recupero di beni confiscati o l’abbattimento di immobili abusivi, spesso teatro di attività illecite.

Rossi ha rimarcato anche l’importanza delle attività di prevenzione, fondamentali anche per innalzare gli standard della sicurezza percepita, onere che spetta anche ai sindaci dei rispettivi territori: “A loro spetta il compito di governare processi di trasformazione e di renderli sicuri attraverso l’implementazione dei sistemi di videosorveglianza e dell’illuminazione pubblica”.

La presenza di 150 studenti di ogni ordine e grado, tra i quali i ragazzi dell’oratorio ‘Sacro Cuore’ del quartiere Candelaro è stata poi l’occasione per dirottare il discorso sui giovani: “Dobbiamo educarli a guardare il mondo con un terzo occhio, quello della scommessa e del cimento. Un occhio invisibile che fa mettere piede su terre nuove e che rappresentano le zone del “possibile” nascosto nei tanti “non si può” di fronte ai quali troppe volte ci arrendiamo”.

“Il faro della legalità” rappresentato dalle nuove generazioni non può non poggiare sui pilastri della cultura e dell’educazione. E qui un ruolo fondamentale dovranno svolgerlo l’Università e la scuola, a tutti i livelli. Le menti dei giovani come “fuochi da accendere e non vasi da riempire”, come diceva Plutarco, una delle due dotte citazioni alle quali attinge. L’altra appartiene al principale narratore della guerra tra Atene e Sparta, ovvero Tucidide, quando si rimarca il momento di operare scelte nette e non voltare lo sguardo altrove di fronte ai fenomeni di macro e microcriminalità: “Il male non è soltanto di chi lo fa, ma anche di chi potendo impedire che lo si faccia, non lo impedisce”.

Una lotta che deve passare anche attraverso il superamento delle zone grigie. Rossi ha evidenziato l’altissimo livello di omertà e indifferenza che regnano nel territorio e che, per esempio, sono una delle cause dello scarso numero di denunce per usura ed estorsione “nonostante gli sforzi profusi da diverse associazioni”. Ed è proprio sulla collaborazione dei cittadini, sulla cooperazione con la società civile, che Rossi destina la propria chiusa: “Si parla spesso di squadra Stato per sintetizzare una compagine coesa che profonde sforzi quotidiani, ma ritengo che debba essere rinforzata con l’innesto di altri componenti affinché possa diventare un imbattibile dream team”.

Infine, l’augurio all’intera provincia, una terra "dalle incomparabili bellezze e dalla schietta ospitalità", ha le carte in regola per sognare: "Le auguro di riscattare quanto prima l'immagine distorta che ha valicato i confini nazionali. Ciò per noi vuol dire provare a realizzare insieme ai cittadini qualcosa che duri nel tempo e a opporre la determinazione del bene all’ineluttabilità del male”.