Tfa sostegno, il pasticcio della prova all'UniFg: due risposte esatte in una domanda e candidati ammessi e poi esclusi

Preannunciano azioni legali i circa 200 partecipanti alla preselettiva per l’accesso al Tfa sostegno per la scuola di II grado, inizialmente ammessi alla prova scritta e poi esclusi in seguito a una rettifica effettuata nella graduatoria dall’Università di Foggia. La contestazione mossa dai candidati esclusi si riferisce all’oggetto della rettifica, ovvero un errore segnalato nel test, in seguito al quale sono stati rivisti i punteggi e, di conseguenza, la graduatoria stessa.

Ma andiamo con ordine: la prova si è svolta lo scorso 7 luglio e consisteva in un test di 60 quesiti (per ognuno dei quali erano proposte cinque opzioni di risposta), almeno un terzo dei quali volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. Per ogni risposta corretta il candidato avrebbe ottenuto 0,5 punti, nessun punto per la mancata risposta o risposta errata. “Per poter superare la prova era necessario ottenere un punteggio minimo di 21 punti (ovvero 42 risposte esatte, ndr), che è quello ottenuto da me e da tante altre persone e ci ha garantito l’ammissione allo step successivo, ovvero la prova scritta”, racconta a FoggiaToday una delle partecipanti alla preselettiva.

Tuttavia, nei giorni successivi diversi partecipanti (alcuni dei quali non ammessi) hanno segnalato a Cineca (l’ente che si occupa della realizzazione dei quiz) una anomalia: uno dei 60 quesiti, infatti, presentava tra le cinque opzioni due risposte corrette (la A e la B). La successiva verifica effettuata da parte dell’ente ha confermato quanto segnalato dai candidati e condotto Cineca al riconoscimento dell’errore, subito comunicato all’Università. A quel punto, la scelta è stata quella di dare per buone entrambe le opzioni di risposta, determinando un ricalcolo dei punteggi e la rettifica dell’esito della prova preselettiva.

Epperò, la ‘salomonica’ soluzione presa dall’Università cozza con quanto previsto dal bando: “Il test preselettivo è costituito da 60 quesiti, ciascuno formulato con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare l’unica esatta”. Insomma, ognuno dei quesiti non poteva prevedere la contestuale presenza di due o più opzioni di risposta corrette. Un problema non da poco, anche perché la scelta di dare per buona entrambe le opzioni ha, di fatto, cagionato il ricalcolo e non solo: “Nella nuova graduatoria il voto minimo per passare la preselettiva è salito a 21,5 e tutti coloro i quali erano risultati ammessi con 21 sono stati successivamente esclusi”, spiega a FoggiaToday la candidata esclusa, che aggiunge: “Siamo stati fatti fuori per un errore commesso da Cineca e dall’Università”.

Il ricalcolo ha generato una contrazione del numero di ammissioni: dai 1301 candidati ammessi alla prova scritta si è passati a 1167, ovvero 134 persone in meno. Nella graduatoria aggiornata sono 191 i candidati che hanno totalizzato 21 punti. Fortunatamente, l’errore non ha riguardato gli altri test preselettivi, ma resta il profondo disappunto di chi si è visto prima ammesso alla prova scritta e poi escluso, senza evidenti demeriti.

Dall’Unifg, intanto, sembra non siano giunti riscontri in merito alle rimostranze degli esclusi: “Abbiamo scritto e provato a telefonare ripetutamente. Intanto l’Università sta pubblicando le varie graduatorie con la prematricola e sembra che ciò che sta accadendo a noi non interessi a nessuno. Chi ha preso 21 è ancora fuori. Ci stiamo mobilitando per fare ricorso, ma siamo preoccupati, mercoledì prossimo c’è la prova scritta”.