Residenti disperati, stabile a rischio e topi nelle abitazioni: "Nostra resistenza messa a dura prova"

Via San Lazzaro, 7 · Centro - Cattedrale

Ormai da marzo, la situazione è solo peggiorata, dopo sette mesi ancora nessun intervento. Lo stabile situato in via San Lazzaro versa in condizioni di degrado tali da mettere a repentaglio anche la salute e l'incolumità di cittadini paganti le tasse.

Nessun organo può intervenire, causa inagibilità e al contempo non vengono disposti abbattimento, pulizia e disinfestazione. I residenti disperati non sanno più a chi rivolgersi dopo numerose segnalazioni.

Le esalazioni fognarie, la sicurezza precaria della struttura e la presenza di topi che si introducono nelle abitazioni, stanno mettendo a dura prova la resistenza degli abitanti.

Si richiede l'intervento degli organi di competenza, nella speranza che, nonostante le numerose segnalazioni siano state ignorante, tramite questo canale venga fatta giustizia.