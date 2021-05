Come scegliere la lavastoviglie migliore: la guida completa

La lavastoviglie è l’elettrodomestico irrinunciabile, un po' come la lavatrice, perché permette di lavare pentole, padelle e stoviglie in tempi brevi facendoci risparmiare tempo e costi in bolletta.

Ecco alcuni consigli prima di procedere con l'acquisto.

Il modello adatto ad ogni cucina

Grande o piccola la cucina deve poter ospitare al suo interno tutti gli elettrodomestici di cui abbiamo bisogno. Nel caso della lavastoviglie, ecco i modelli più diffusi e le loro caratteristiche:

Standard : di solito le dimensioni sono 80x60x60 cm e possono ospitare fino a 14-16 coperti adatti alle famiglie composte da 3-4 persone

: di solito le dimensioni sono 80x60x60 cm e possono ospitare fino a 14-16 coperti adatti alle famiglie composte da 3-4 persone Slim : utili se abbiamo poco spazio o per famiglie poco numerose, le dimensioni medie sono 80x45x60 cm e possono lavare fino a 8-10 coperti

: utili se abbiamo poco spazio o per famiglie poco numerose, le dimensioni medie sono 80x45x60 cm e possono lavare fino a 8-10 coperti Compatte: a incasso o a libera installazione, questo tipo di lavastoviglie possono essere posizionate anche su un piano di lavoro, e sono ideali per chi vive solo perché lavano fino a 4-6 coperti

Lavastoviglie a incasso o a libera installazione?

I modelli di lavastoviglie sono essenzialmente due, quelle a libera installazione e quelle a incasso; le prime possono essere posizionate con facilità, le seconde si integrano all’interno dei mobili, e possono essere:

Parzialmente integrate : sono inserite all’interno del mobile della cucina ma con lo sportello e i comandi a vista

: sono inserite all’interno del mobile della cucina ma con lo sportello e i comandi a vista A scomparsa: sono coperte da un pannello uguale alle ante della cucina e i comandi si trovano sul bordo superiore

Le caratteristiche extra

Le lavastoviglie hanno anche altre funzioni che le rendono più efficienti come:

Cestelli regolabili : sono dotati di leve che permettono di alzare e abbassale il cesto per facilitare l’inserimento di pentole e padelle

: sono dotati di leve che permettono di alzare e abbassale il cesto per facilitare l’inserimento di pentole e padelle Asciugatura a Zeolie : alcuni modelli di ultima generazione hanno all’interno questo particolare programma che raccoglie l’umidità della vasca rilasciando il calore per facilitare l’asciugatura di piatti o bicchieri

: alcuni modelli di ultima generazione hanno all’interno questo particolare programma che raccoglie l’umidità della vasca rilasciando il calore per facilitare l’asciugatura di piatti o bicchieri Display digitale : ci informa sullo stato del programma e su eventuali problemi dell’elettrodomestico

: ci informa sullo stato del programma e su eventuali problemi dell’elettrodomestico Illuminazione a led : permette di illuminare l’interno della lavastoviglie e avere una visione migliore

: permette di illuminare l’interno della lavastoviglie e avere una visione migliore Spegnimento automatico : la lavastoviglie si spegne alcuni minuti dopo il termine del programma

: la lavastoviglie si spegne alcuni minuti dopo il termine del programma Sistema wi-fi: alcuni modelli di ultima generazione si collegano a smartphone e tablet per poterli utilizzare anche da remoto

