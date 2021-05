Come pulire le zanzariere in modo semplice e veloce

Le zanzariere, soprattutto in estate, sono accessori fondamentali da avere in casa, perché proteggono da zanzare e tantissimi altri insetti. In commercio vi sono varie tipologie, fisse, mobili oppure scorrevoli; ma cosa bisogna fare per pulirle e farle funzionare sempre alla perfezione? Ecco alcuni trucchi e consigli 100% naturali.

Sapone di Marsiglia

Le zanzariere mobili sono quelle più utilizzate e diffuse; la loro pulizia non è complicata e il fatto che possano essere rimosse dopo la stagione estiva è di grande aiuto. In caso di dispositivo con il velcro, a volte può anche bastare un po’ di acqua corrente, ma per eliminare ogni residuo, il sapone di Marsiglia è di grande aiuto insieme a una spugna umida. In caso di zanzariera pieghevole, acqua e sapone sono sufficienti per una prima pulizia; se invece la zanzariera è più rigida procedi con la pulizia nella vasca da bagno oppure in giardino o terrazzo.

Aceto

L’aceto è un validissimo alleato per pulire le zanzariere; per ottenere risultati brillanti e che durano nel tempo, non bisogna far altro che mescolare acqua tiepida e un bicchiere di aceto per poi strofinare con una spugna umida.

Il vapore

In caso di zanzariere fisse e di sporcizia molto resistente si può sfruttare la potenza del vapore. Grazie a un beccuccio nebulizzante si pulisce tutta la superficie della zanzariere; il consiglio è che il getto non deve essere troppo vicino alla zanzariera, altrimenti si potrebbe rischiare di rovinarla. Una volta pulito tutto, si procede asciugando con un panno in microfibra.

Prodotti online

