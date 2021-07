Come proteggersi dalle zanzare con rimedi naturali e fai da te

In estate ritorna il problema delle zanzare. Ecco come allontanarle e proteggere la casa con soluzioni green ed economiche

Le temperature elevate, il caldo e l'afa ci costringono a lasciare le finestre aperte per far circolare un po' di aria in casa. Una soluzione per rinfrescare gli ambienti, ma che permette alle zanzare di entrare a disturbarci.

Come evitare tutto ciò? Scopriamo le soluzioni green per proteggerci dalle zanzare.

Aroma di caffè

Le zanzare non amano gli odori forti, quindi un rimedio naturale per allontanarle è il caffè. Come usarlo? Puoi bruciare un po’ di caffè in polvere, oppure mettere i fondi di caffè all’interno dei vasi.

Limone e aceto

Un'altra soluzione fai da te è l’aceto e il limone. Il loro aroma intenso infastidisce le zanzare. Per usarli in modo corretto, ti basta tagliare alcune fette di limone e bagnarle con l’aceto; dopo di che, posizionatele in punti strategici, come davanzali e porte.

Oli essenziali

Gli oli essenziali sono un repellente naturale contro le zanzare. Ma quali sono le profumazioni più efficaci? Immancabile è la lavanda, ma anche il limone, il Tea-Tree oil e la citronella.

Piante antizanzare

Tra i rimedi naturali antizanzare non possiamo dimenticare le piante, come la lavanda che oltre a svolgere un'azione repellente ti regalerà un balcone o un giardino fioriti e davvero profumati.

Bat-box

I pipistrelli si nutrono di zanzare, quindi se non avete paura e volete una mano per eliminare le zanzare potete montare una bat-box in giardino.

Candele

Uno dei rimedi più antichi è la candela, meglio se alla citronella o alla lavanda, che grazie al loro profumo pungente riescono ad allontanare questi fastidiosi insetti.

Repellente fai da te

Una soluzione green ed economica è il repellente fai da te. Come farlo? Basta far bollire menta e basilico per venti minuti all’interno di un pentolino con l’acqua. Una volta filtrato e fatto raffreddare, potete spruzzarlo su braccia e gambe e sarete protetti dalle zanzare.

I prodotti online

Olio essenziale di Lavanda

Olio essenziale di Citronella

Piante aromatiche

Candele Profumate Citronella

Candela Profumata Lavanda