Come disinfettare le scarpe: tutti i metodi più efficaci

Le scarpe sono potenzialmente pericolose perché portano germi e batteri direttamente in casa.

Il consiglio per evitare di propagare germi e sporco è toglierle appena superato l’uscio per poi disinfettarle, ma non sempre si sa come farlo per ottenere il risultato sperato.

Ecco alcuni consigli per avere calzature belle e sicure

Come disinfettare le scarpe

Esistono diversi metodi per pulire e disinfettare le scarpe. Scopriamoli insieme.

Spray antibatterico

Una soluzione rapida ed efficace consiste nello spray antibatterico, la formula a base di sostanze microbiologicamente attive e particelle d’argento, elimina i batteri e i cattivi odori. Privi di gas, basta spruzzarli direttamente sulla suola e in pochi minuti le scarpe saranno pronte per essere indossate.

Acqua e candeggina

Un altro metodo per pulire bene le scarpe è una soluzione a base di acqua e candeggina. Efficace soprattutto per togliere macchie e residui di terra sulle scarpe bianche; basta passare un panno inumidito con la soluzione sia all’interno che sotto la suola.

Alcol denaturato

Rapido ed efficace, l’alcol denaturato riesce ad eliminare germi e batteri, non dobbiamo fare altro che immergerle all’interno di una vaschetta contenente un composto formato da acqua e alcol. Nel caso in cui le calzature sono realizzate con materiali delicati, possiamo utilizzare semplicemente un panno imbevuto di alcool e il risultato sarà lo stesso efficace.

Oli essenziali

Se siamo alla ricerca di prodotti naturali per disinfettare le scarpe, allora l’alternativa sono gli oli essenziali. Quelli di eucalipto, menta peperita, bergamotto o timo hanno proprietà battericide e fungicide, perfette per sterilizzare ed eliminare i cattivi odori conferendo un piacevole profumo alle sneakers.

Come lavare le scarpe

Se le scarpe sono particolarmente sporche vanno necessariamente lavate.

Ecco come:

togliere lacci e solette : potrebbero rovinarsi o rovinare la scarpa durante il lavaggio. Per pulire la soletta è sufficiente utilizzare acqua calda e detersivo; i lacci, invece, devono essere lasciati in ammollo in acqua calda per qualche minuto e poi strofinati con lo sgrassatore;

: potrebbero rovinarsi o rovinare la scarpa durante il lavaggio. Per pulire la soletta è sufficiente utilizzare acqua calda e detersivo; i lacci, invece, devono essere lasciati in ammollo in acqua calda per qualche minuto e poi strofinati con lo sgrassatore; lavare a mano : le scarpe devono essere messe all’interno di una bacinella con acqua calda e sapone di Marsiglia. Se ci sono macchie difficili da rimuovere, possiamo farci aiutare da uno sgrassatore.

: le scarpe devono essere messe all’interno di una bacinella con acqua calda e sapone di Marsiglia. Se ci sono macchie difficili da rimuovere, possiamo farci aiutare da uno sgrassatore. asciugare le scarpe: l’errore più comune è quello di stenderle con una molletta nella parte della linguetta che immancabilmente lascia il segno. In realtà dobbiamo semplicemente posizionare all’interno della scarpa della carta arrotolata, per non fargli perdere la forma, e poi distenderle sullo stendibiancheria con la suola rivolta verso l’alto.

