Come allontanare le cimici: alcuni rimedi naturali

Le cimici sono insetti che da qualche anno hanno invaso le nostre città. Fastidiosissime perché riescono a mimetizzarsi, questi animaletti attaccano non solo le coltivazioni, ma anche il nostro bucato e le nostre case; in più, oltre ad essere antiestetiche emettono un odore particolarmente sgradevole e fastidioso.

La più comune è la cimice di colore verde, ma ultimamente sono giunte fino a noi anche le cimici marmorate, dette anche cimici asiatiche. Ecco alcuni rimedi naturali per riuscire ad allontanare le cimici.

Aglio

L'aglio è un ingrediente che non manca mai in dispensa ed è uno dei più potenti rimedi contro le cimici, perché funge da anti-parassitario. Vi consigliamo di posizionarlo in alcuni angoli della casa, ad esempio sotto la zanzariera; per ottenere risultati immediati è bene schiacciarlo un po' per far uscire il suo aroma pungente.

Sapone di marsiglia

Il sapone di marsiglia ha un profumo molto intenso che infastidisce le cimici. Spruzzane un po' sul balcone per tenere a bada questi insetti.

Menta

La menta è efficace non solo contro le formiche ma anche contro le cimici, grazie al suo odore molto intenso.

Decotto di aglio e cipolla

Un ultimo rimedio 100% naturale contro le cimici è il decotto di aglio e cipolla. Come prepararlo? Basta riempire una pentola con un litro di acqua e versarci 30 grammi di aglio e 30 di cipolla, e lasciare bollire per 15 minuti. L'odore del decotto è talmente sgradevole che le farà allontanare immediatamente.