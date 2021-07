Blatte: come eliminarle con metodi naturali

Le blatte sono scarafaggi che spesso invadono le nostre case. Ecco i rimedi green per eliminarle

Le blatte sono insetti che possono trasmettere malattie e spesso invadono la nostra cucina, fino a contaminare il cibo.

Le blatte escono nella ore notturne e amano rifugiarsi in posti come:

Mobili di legno e in particolare nelle fessure

Tubi di scarico della cucina

Tubi del bagno

Impianti a gas

Sotto gli elettrodomestici come il frigorifero, il forno e il microonde

Contenitore della spazzatura

Per evitare di avere la casa invasa dalla blatte è importante pulire sempre la cucina e il bagno facendo attenzione a spazzare i pavimenti da residui di cibo e capelli, poiché rappresentano il loro nutrimento.

Eliminare le blatte con metodi naturali

Il metodo più veloce per liberarci delle blatte è l’utilizzo di insetticidi, ma se si desidera usare alternative green e meno nocive per l'ambiente e per noi, ecco i nostri consigli e rimedi naturali: