Come pulire e profumare l'aria del condizionatore

Trucchi e consigli semplici per pulire e deodorare l'aria del condizionatore, per una casa fresca e accogliente

Il condizionatore è l’elettrodomestico più usato nelle case durante la stagione estiva. Per poter utilizzare in sicurezza il condizionatore è necessario pulire regolarmente i filtri.

Ecco tutti i consigli più utili per dei condizionatori perfettamente puliti e funzionanti.

Quali filtri bisogna pulire

I filtri che devono essere puliti prima della profumazione sono sostanzialmente due: quello antipolvere e quello a carboni attivi.

Nel primo caso, bisogna rimuovere il dispositivo dal suo alloggio ed eliminare la polvere più superficiale con un bastoncino per la pulizia delle orecchie. Per un’igiene perfetta non c’è niente di meglio che un po’ di acqua e sapone neutro, risciacquando il tutto a temperatura molto fredda prima di lasciare asciugare.

Il filtro a carboni attivi, invece, è quello che di solito elimina qualsiasi cattivo odore, dunque ancora più importante quando si parla di profumazione. Il lavaggio non è molto diverso da quello del filtro antipolvere, anche se l’ammollo deve durare un po’ di più, circa 20 minuti. L’asciugatura è identica, ma non si deve mai esporre questo filtro ai raggi diretti del sole, altrimenti si potrebbe rovinare. Una volta completate queste igienizzazioni si può procedere con il profumo vero e proprio. Esistono alcuni trucchi per sopportare l’afa ed avere una piacevole sensazione al naso.

Come profumare l'aria del condizionatore

La prima soluzione per profumare l’aria del condizionatore è usare i filtri profumati, anche quelli dell'auto vanno benissimo; si può scegliere tra una grande varietà di aromi, per avere una casa non solo fresca ma anche piacevolmente profumata.

Un'altra soluzione è profumare direttamente il filtro del condizionatore con qualche goccia di essenza, da inserire nel filtro che purifica l’aria.

Un altro trucco è quello usare gli igienizzanti spray: ce ne sono di tantissime fragranze ed è sufficiente spruzzarne un po’ sui filtri per rimuovere una grande quantità di batteri e profumare nello stesso momento.

Prodotti online

Filtri a Carbone Attivo

Condizionatore d'aria portatile

Igienizzante climatizzatori

Clima deodorante filtri condizionatori