Chiedevano soldi per parcheggiare in zona cimitero: sanzionati e allontanati i soliti abusivi

In occasione della festività di 'Tutti i Santi' e della commemorazione dei defunti, gli agenti della Polizia Locale di Foggia hanno effettuato diversi controlli all'interno del cimitero e in prossimità dei quattro ingressi, tra via Manfredonia e via Sprecacenere.

Tre parcheggiatori abusivi - che chiedevano soldi agli automobilisti - sono stati fermati, sanzionati e sottoposti a 'Daspo Urbano' con ordine di allontanamento dalla zona per 48 ore. Già recidivi, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria.

Contestualmente ai consueti servizi di viabilità, in questi giorni sono stati effettuati controlli di polizia commerciale con particolare attenzione alla vendita abusiva di fiori: quattro in tutto i verbali comminati per violazioni al Codice della Strada ed al Codice del Commercio.