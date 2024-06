Morto don Benito Mininno

L'amministrazione comunale di Cerignola, nella giornata di ieri 12 giugno, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Don Benito Mininno, rettore per molti anni del Santuario Diocesano della Madonna di Ripalta, che ha rappresentato un punto di riferimento e una guida spirituale per la comunità ofantina.

Dal 2020 era oblato perpetuo della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio. In quell'anno aveva festeggiato il 60esimo anniversario di sacerdozio.