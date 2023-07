Brucia la 'Pista' di Borgo Mezzanone: vasto incendio coinvolge una cinquantina di baracche

Vasto incendio sulla ‘pista’, il ghetto di Borgo Mezzanone che ospita oltre 1500 migranti africani. Il rogo si è sviluppato intorno alla mezzanotte di ieri, coinvolgendo circa 50 baracche e alloggi di fortuna costruiti in parte in muratura, in parte in lamiere e legno. Le fiamme sarebbero partite in modo accidentale e solo per un caso fortuito non hanno causato feriti né intossicati. Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, del presidio locale e dei vicini distaccamento, che sono riusciti ad arginare e spegnere le fiamme. Allertato, a scopo preventivo, il personale del 118. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti della polizia.