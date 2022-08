Vacanze: come innaffiare le piante

Avere un balcone o un terrazzo rigogliosi, significa prendersi cura delle piante tutti i giorni. Ma come fare quando si è in vacanza? Come fare se non abbiamo un parente o un amico a cui affidare il compito di innaffiare le piante?

Scopriamo tutti i consigli e i metodi più efficaci per trovare al ritorno dalle vacanze piante belle e rigogliose.

Come sistemare le piante

La maggior parte delle piante sono sensibili alla luce e devono essere posizionate in posti specifici della casa, quindi prima di partire, quelle d’appartamento non devono essere lasciate totalmente al buio, ma dobbiamo avere almeno una tapparella aperta per far filtrare la luce. Quelle all’esterno, invece, non devono essere lasciate in pieno sole ma raggruppate in un angolo in modo da creare un microclima in cui le singole piante si fanno ombra a vicenda. L’umidità è importante soprattutto se si trovano all’interno dell’appartamento, proprio per questo meglio se lasciamo dei contenitori pieni d’acqua vicino alle piante così il liquido evaporerà e creerà un ambiente umido, riducendo il bisogno di innaffiarle.

I metodi per innaffiare le piante

Il caldo e le temperature alte possono far seccare velocemente le piante, ma se andiamo via solo un fine settimana, basta innaffiarle abbondantemente. Diverso è se siamo lontani da casa per diverse settimane. In questo caso ci sono diversi metodi:

Sifone comunicante : in questo caso dobbiamo prendere una bottiglia piena d’acqua e al suo interno dobbiamo mettere l’estremità di una striscia, mentre l’altra deve essere inserita nel terreno a circa 2-3 centimetri di profondità. In questo modo l’acqua passa dalla bottiglia al vaso e mantiene la terra sempre umida

: in questo caso dobbiamo prendere una bottiglia piena d’acqua e al suo interno dobbiamo mettere l’estremità di una striscia, mentre l’altra deve essere inserita nel terreno a circa 2-3 centimetri di profondità. In questo modo l’acqua passa dalla bottiglia al vaso e mantiene la terra sempre umida Risalita per capillarità : al posto della bottiglia possiamo utilizzare una bacinella posizionata vicino al vaso. Al suo interno mettiamo l’estremo di una cordicella e l’altro nel vaso. Anche in questo caso l’acqua passerà dalla corda al terreno

: al posto della bottiglia possiamo utilizzare una bacinella posizionata vicino al vaso. Al suo interno mettiamo l’estremo di una cordicella e l’altro nel vaso. Anche in questo caso l’acqua passerà dalla corda al terreno Sistema a goccia : per questo tipo di irrigazione si utilizza una bottiglia di plastica piena d’acqua a cui vengono forati il fondo e il tappo. Inserendo il collo all’interno della terra l’acqua esce poco alla volta e mantiene la pianta irrigata

: per questo tipo di irrigazione si utilizza una bottiglia di plastica piena d’acqua a cui vengono forati il fondo e il tappo. Inserendo il collo all’interno della terra l’acqua esce poco alla volta e mantiene la pianta irrigata Acqua complessata : è un sistema più recente e vede l’utilizzo dell’acqua in gel racchiusa all’interno di un flacone in cellulosa. Questo va inserito all’interno della terra e i microorganismi presenti in essa corrodono il rivestimento poco alla volta così da permettere all’acqua di innaffiare la pianta, l'autonomia di solito dura tra i 15 e i 20 giorni

: è un sistema più recente e vede l’utilizzo dell’acqua in gel racchiusa all’interno di un flacone in cellulosa. Questo va inserito all’interno della terra e i microorganismi presenti in essa corrodono il rivestimento poco alla volta così da permettere all’acqua di innaffiare la pianta, l'autonomia di solito dura tra i 15 e i 20 giorni Vasi auto innaffianti : sono formati da intercapedini al cui interno ci sono l’acqua e delle cordicelle con un’estremità inserita nel terreno, in questo modo mantengono sempre la terra umida

: sono formati da intercapedini al cui interno ci sono l’acqua e delle cordicelle con un’estremità inserita nel terreno, in questo modo mantengono sempre la terra umida Stuoia filtrante: se vogliamo innaffiare più piante contemporaneamente, basta posizionarle su questa stuoia e inserire un’estremità in una bacinella con dell’acqua così il liquido attraverso il sistema di risalita innaffia le piante

Irrigazione automatica per innaffiare più piante

Se amiamo avere molte piante in balcone o in giardino, allora dobbiamo ricorrere all’irrigazione automatica utile durante tutto il corso dell’anno perché permette di irrigare facilmente le piante. Per funzionare questo sistema ha bisogno di essere collegato ad un rubinetto dell’acqua a cui va agganciata la centralina. Questa solitamente è alimentata a batterie o a corrente ed è resistente alle intemperie e all’umidità.

Tra gli impianti di irrigazione ci sono diverse tipologie:

irrigazione a goccia : è il più diffuso perché su ogni pianta viene posizionato un contagocce da cui esce l’acqua in base alla frequenza che abbiamo stabilito. Inoltre, è dotato di timer per programmare l’innaffiatura anche quando siamo fuori casa ed è adatto per i vasi che contengono una sola pianta

: è il più diffuso perché su ogni pianta viene posizionato un contagocce da cui esce l’acqua in base alla frequenza che abbiamo stabilito. Inoltre, è dotato di timer per programmare l’innaffiatura anche quando siamo fuori casa ed è adatto per i vasi che contengono una sola pianta irrigazione capillare: è formato da un serbatoio esterno a cui sono collegati dei tubi che consentono alle piante di assorbire la quantità di acqua di cui hanno bisogno senza sprechi

Prodotti online

Irrigazione a goccia

Irrigazione automatica

Irrigazione automatica per 10 piante

Irrigazione automatica per balcone