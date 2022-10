Verdure ed erbe aromatiche da piantare in autunno

Ottobre dà inizio alla stagione autunnale. Questo è il periodo ideale per sistemare l’orto, dedicarsi ai piccoli lavori di giardinaggio, piantare semi e coltivare numerose varietà di ortaggi ed erbe aromatiche.

Ma come fare? Quali sono le piante perfette da coltivare in autunno? Ecco alcuni consigli utili per i tuoi lavori nell'orto.

Come preparare al meglio il terreno

Per preparare il terreno, la prima cosa da fare è eliminare le erbacce, soprattutto quelle infestanti e alternare le varie coltivazioni (la cosiddetta rotazione) per non impoverire il terreno. A questo punto dobbiamo procedere con la pacciamatura per proteggere le piante più deboli. Per farla in modo del tutto naturale possiamo utilizzate paglia o foglie secche, altrimenti ricorrere a teli biodegradabili

Come scegliere le piante da coltivare

In autunno e inverno il clima è decisamente più freddo, quindi le piante devono essere in grado di resistere alle basse temperature. Molto dipende dalla zona in cui viviamo perché nel periodo che va da settembre a dicembre il tempo è più mite. Inoltre, un altro fattore da considerare è dove posizioniamo il nostro orto. Se abbiamo un balcone o un terrazzo, meglio scegliere un angolo al riparo dal freddo e dal vento.

Cosa coltivare su un terrazzo

Poter coltivare un orto è un modo per scaricare lo stress e avere prodotti di qualità, ma non sempre abbiamo a disposizione un giardino in cui piantare quello che vogliamo. Se la casa ha un balcone o un terrazzo, non significa rinunciare all’orto, semplicemente scegliere quelle piante che hanno bisogno di uno spazio ridotto e che possono essere coltivate in vaso. Molte erbe aromatiche come il timo, la salvia, la menta, il rosmarino o l’alloro sono in grado di resistere alle temperature invernali. Anche l’aglio è facile da coltivare e la messa a dimora dei bulbi si deve effettuare proprio nel mese di ottobre.

Tra le insalate, le più adatte al terrazzo sono l’indivia, la rucola e la valeriana perché resistono al freddo e amano il clima umido.

Le piante immancabili in un orto autunnale

Con un giardino a disposizione, organizzare un angolo interamente dedicato all’orto è più semplice e possiamo coltivare i nostri ingredienti preferiti.

Tra i prodotti da seminare in questo periodo da poter portare in tavola nel giro di poco tempo, ci sono gli spinaci (che possono essere coltivati anche in vaso), la cicoria, i ravanelli e il topinambur. Il tubero ormai diffuso anche in Italia viene raccolto e messo a cultura proprio in autunno.

Tra le colture che richiedono un clima fresco e un terreno ben drenato ci sono anche i cavoli e i broccoli che devono essere seminati nel mese di ottobre. Anche i finocchi richiedono un terreno privo di ristagni d’acqua e per coltivarli, basta inserire i semi all’interno di solchi distanziati e profondi.

Presente in molte ricette, la cipolla è tra le piante bulbose che devono essere piantate in questo periodo dell’anno perché ha bisogno di terreni soffici e di un tempo di maturazione lungo. È adatta per essere coltivata tutto l’anno: la carota non può mancare neanche in autunno, magari possiamo decidere di sperimentare nuove varietà, tutte ricche di benefici e da inserire assolutamente nella nostra alimentazione.

Prodotti online

Telo pacciamatura orto

Pacciamatura per piante

Kit semi erbe aromatiche

Set semi verdure assortite