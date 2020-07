Idrocoltura: cos'è e come funziona

Le piante in giardino e in casa sono un modo per arredare e colorare l’ambiente, ma anche per ridurre l'inquinamento domestico. Avere un piccolo angolo green può sembrare difficile per chi non ha il pollice verde, ma esistono coltivazioni sempre nuove che permettono di avere piante rigogliose con pochi sforzi.

Come? Con l’idrocoltura, ossia una tecnica di origine agricola che ormai è arrivata nelle nostre case. Con questa pratica il tradizionale terriccio viene sostituito dall’argilla espansa e dall’acqua. Vediamo come coltivare le piante.

Come funzione l’idrocoltura

La tecnica è adatta a tutte le piante anche quelle grasse che notoriamente hanno bisogno di poca acqua. Con questa coltivazione i fiori vengono messi all’interno di contenitori trasparenti perchè dobbiamo controllare costantemente il rapporto tra acqua e radici. Se non siamo esperti di giardinaggio e siamo alle prime armi, possiamo ricorrere all’indicatore di livello.

Prima di mettere la pianta all’interno del vaso, dobbiamo pulire le radici dai residui di terra utilizzando l’acqua corrente e tagliare con una forbice quelle secche.

Le piante all’interno dei vasi vengono sostenute da uno strato di palline di argilla espansa, il substrato deve coprire per due terzi l’altezza del vaso. Oltre all’argilla si possono aggiungere altri materiali come il concime in granuli che serve a dare nutrimento alla pianta. In alcuni casi si arricchisce con elementi puramente decorativi come sassolini colorati, pietre trasparenti o palline in gel che trattengono l’acqua così da trasformare la pianta in un elemento d’arredo. L’importante è che non non sia né troppo fine né troppo spesso perchè le radici devono essere libere di poter crescere in ogni direzione. Infatti, con l’aiuto di un bastoncino dobbiamo allargare e spingere sul fondo le radici, in modo tale che se solleviamo la pianta, questa non esca dal vaso.

La piante adatte all’idrocoltura

La tecnica è adatta a tutte le piante, ma ci sono alcune che ne beneficiano particolarmente. Tra le più indicate ci sono le talee in quanto riescono ad adattarsi bene allo strato d’argilla. Lo stesso vale per il ficus, la dracena o la pianta aromatica del rosmarino.

Questa tecnica ha ottimi risultati anche con le piante di origine tropicale come l’orchidea. Se invece amiamo le piante con i fiori, possiamo sperimentare la coltivazione con l’ibisco, lo spatafillo o l’anturio. Tra le piante grasse non tutte accettano questo tipo di coltivazione, ma ci sono alcune che ne beneficiano come l’aloe.

Non resta che scegliere la nostra pianta preferita è riempire casa di colori e profumi!

