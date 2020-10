Come riscaldare lo spazio esterno in autunno

L'autunno è arrivato e con esso le prime giornate di freddo. Se non si vuole rinunciare a vivere lo spazio esterno, come la veranda o il balcone, vi sono diverse soluzioni per renderli accoglienti e, soprattutto, caldi.

Ecco tutte le soluzioni più belle, pratiche ed economiche per rendere lo spazio esterno a casa vivibile e funzionale.

Caminetto: per un ambiente accogliente

Il caminetto ha la caratteristica di creare un ambiente accogliente e rilassante. Il modello alimentato a legna crea un ambiente elegante e raffinato, prima di sceglierlo, però, bisogna considerare l’installazione di una canna fumaria e la manutenzione.

Pompa di calore

Se si desidera una soluzione rapida ed economica, si può scegliere la pompa di calore. Lo svantaggio? Avere costi energetici più elevati; mentre, per quanto riguarda l'installazione è ideale per gli ambienti ridotti, perché riesce a riscaldarli rapidamente.

Riscaldamento a pavimento

Il riscaldamento a pavimento è la soluzione ideale se sfruttiamo l’ambiente esterno; il sistema diffonde calore costante senza essere invadente anche a livello estetico.

Stufa

La stufa è una soluzione perfetta se gli spazi sono ridotti. In grado di diffondere il calore in modo uniforme, una volta terminato l’utilizzo può essere spostata facilmente. Disponibile a gas, a legna o a pellet, possiamo scegliere la soluzione migliore per le nostre esigenze nel pieno rispetto dell’ambiente.

Lampade a infrarossi

Le lampade a infrarossi sono una fonte di calore potente e omogenea, il vantaggio è quello di poterle orientare in base alle esigenze. Queste diffondono il calore senza creare umidità, in questo modo non solo si avrà un ambiente accogliente ma anche un sicuro risparmio in bolletta.

Il biocaminetto

Chi ama il caminetto, ma non ha tempo da dedicare alla pulizia e alla manutenzione, può optare perun'alternativa il biocaminetto. Questo riesce a riscaldare l'ambiente grazie all'alimentazione a bioetanolo, combustibile naturale non tossico.

