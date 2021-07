Basilico: come coltivarlo e farlo crescere rigoglioso

Il basilico è una delle piante aromatiche più diffuse, che riesce ad arricchire ogni ricetta.

La coltivazione del basilico non è difficile, e con pochi accorgimenti si può ottenere una pianta profumata e rigogliosa anche nei mesi invernali.

Come coltivare il basilico

Il basilico può essere coltivato in giardino ma anche in vaso, predilige molta luce, meglio se non diretta, e fiorisce se si trova all’aria aperta.

Se acquistiamo i semi e vogliamo farli germogliare, il periodo migliore per la semina è marzo-aprile. In questo caso dobbiamo procurarci i vasi in terracotta da riempire per due terzi con del terriccio universale. A questo punto distribuiamo uniformemente i semi che vanno coperti, per pochi centimetri, con altro terriccio.

I vasi vanno posizionati in un punto del terrazzo o del balcone esposto alla luce per circa 6-10 ore al giorno. L’importante è che i raggi del sole non siano diretti perché altrimenti le foglie potrebbero bruciarsi. Se invece abbiamo acquistato una piantina, meglio travasarla subito mettendo sul fondo uno strato di argilla espansa e utilizzando terriccio di qualità.Il terriccio deve essere innaffiato spesso e rimanere sempre umido, soprattutto durante la fase della semina, l’importante è evitare di creare ristagni. Il basilico deve essere innaffiato una volta al giorno e il momento migliore è la mattina.

Quando la pianta arriva a circa 15 cm di altezza e spuntano i primi fiori, è arrivato il momento di potarli per renderla più forte e robusta.

Ricorda che il basilico non ama particolarmente il freddo, quindi evitiamo di sottoporla a sbalzi di temperatura improvvisi e di esporla a temperature inferiori ai 10 gradi; in più, è opportuno evitare di posizionarla vicino ai termosifoni.

Prodotti online

Giardino di aromatiche indoor

Semi di Basilico

Piante aromatiche

Argilla espansa