Treni e stazioni della provincia al setaccio della Polfer: sventati tre maxi furti di rame

Nelle settimane scorse sono stati conseguiti importanti risultati dalla Sezione Polizia Ferroviaria di Foggia, che quotidianamente opera per garantire la sicurezza dei viaggiatori e della circolazione ferroviaria.

Il bilancio delle operazioni è di 19.466 persone controllate, 1 arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, 11 indagati per reati vari, 4 minori rintracciati, 3 sanzioni amministrative elevate, 69 grammi di sostanza stupefacente sequestrata.

Dall’inizio del nuovo anno sono stati effettuati 591 servizi di pattuglia nelle stazioni e 37 a bordo dei treni. Sono stati realizzati 61 servizi antiborseggio in abiti civili, potenziati per prevenire e contrastare reati come furti e truffe e 82 servizi di pattuglia lungo linea ferroviaria per prevenire i furti di cavi in rame.

In particolare, nel mese di maggio, grazie all’intervento del personale della Polizia ferroviaria di Foggia, sono stati sventati tre furti di ingenti quantità di rame. Tra Rignano Garganico e la stazione ferroviaria di Foggia sono state recuperate quattro matasse di cavi in rame appena sottratte all’infrastruttura ferroviaria, che i malfattori avevano abbandonato per l’arrivo dei poliziotti.

Inoltre, nei pressi della stazione di San Severo, sono state recuperate altre matasse di cavi in rame, provento di due analoghi episodi criminosi appena perpetrati. Il rame recuperato, pari a circa 1.000 metri, è stato restituito ai tecnici di RFI presenti sul posto.