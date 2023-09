La malavita foggiana dietro il 'Poker d'assi', il business dei furti da 32 milioni di euro

Questa mattina quattro persone sono state arrestate dai carabinieri di Teramo per furto di mezzi pesanti nell'ambito dell'operazione ribattezzata 'Poker d'assi' per via dei messi con quattro assi, tra i più richiesti sul mercato illegale della ricettazione. I tre soggetti finiti in carcere e uno ai domiciliari - uno dei quali arrestato nel maggio scorso a Tortoreto, avrebbero collegamenti con la malavita organizzata foggiana. Infatti, tra i veicoli rubati perlopiù a Mosciano Sant'Angelo.

Gli indagati avrebbero posto in essere una compulsiva attività delittuosa consistente nel furto di mezzi d'opera e attrezzature di cantiere, un bottino da oltre 32 milioni di euro, con la collaborazione di trasfertisti che portavano nel Foggiano i mezzi per la modifica dei contrassegni identificativi e la rivendita. I

furti sono stati commessi tra marzo e giugno nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Chieti e Foggia. Durante le fasi delle indagini sono stati recuperati e restituiti nove mezzi pesanti e d'opera.

L'indagine ha quindi permesso di smantellare un sodalizio criminale, rodato, al cui interno a ciascun componente era affidato uno specifico compito: due dei quattro arrestati giravano per cantieri e depositi locali per individuare i mezzi da rubare. Con l'ausilio di alcuni foggiani procedevano ai furti conducendo successivamente la refurtiva in Capitanata dove i mezzi venivano 'ripunzonati' e messi in vendita, altri smontati e venduti per i pezzi di ricambio.

Dei quattro arrestati, due sono della provincia di Teramo e uno di Foggia, il quarto ai domiciliari è residente nel Teramano.