Come incartare i regali di Natale in modo originale: idee e consigli

Il bello di un regalo non è solo quello di riceverlo, ma anche di scartarlo, per questo vogliamo darvi idee alternative ed ecologiche per incartare i regali di Natale in modo carino.

Per rendere il regalo indimenticabile fin dal pacchetto e nel rispetto della natura, le alternative sono tante, alcune arrivano direttamente dall'oriente, altre ci permettono di divertirci con il riciclo creativo. Vediamo tutti i modi per impacchettare i regali in modo ecosostenibile.

Furoshiki

L'arte di impacchettare i regali in Giappone ha origini antiche e permette di utilizzare sciarpe, foulard e stoffe per incartare i regali.

In Giappone la scelta della stoffa con cui incartare i regali viene fatta con particolare attenzione, infatti, c'è un motivo per ogni occasione: le gru sono usate per inaugurazioni o nozze, le stoffe viola per lauree e funerali, mentre i foulard con fiori o frutti contengono regali legati alle stagioni.

Esistono molti modi per avvolgere la stoffa attorno agli oggetti, ma ce ne sono principalmente tre:

fukusa-zutsumi : il tessuto avvolge semplicemente l'oggetto senza nodi;

: il tessuto avvolge semplicemente l'oggetto senza nodi; otsukai -zutsumi : ferma la stoffa attorno al dono con un solo nodo;

: ferma la stoffa attorno al dono con un solo nodo; yotsu-musubi: utilizzato per gli oggetti più grandi e pesanti viene chiuso da due nodi.

Ecco come fare:

stendiamo la stoffa con il lato esterno poggiato sulla superficie e posizioniamo il regalo al centro;

prendiamo un lembo del furoshiki e avvolgiamo il regalo;

ripetiamo l'operazione con l'angolo opposto;

uniamo i due angoli e chiudiamoli con un nodo.

Carta da giornale

La carta da giornale è un modo divertente di incartare i regali ed è semplice da utilizzare soprattutto per i doni medio grandi. Se vogliamo dare un tocco in più alla confezione possiamo personalizzarla con nastrini colorati, applicazione di feltro.

Carta da pacchi

Anche la carta da pacchi è un metodo green e originale per incartare i regali in modo alternativo. Inoltre, questo materiale può essere personalizzato come vogliamo, basta seguire i gusti e le preferenze del destinatario del dono.

Oltre ad arricchire il regalo con nastrini in raso, fermapacco realizzati a mano e, per i più golosi, un cioccolatino, possiamo rendere unica la carta con disegni. Realizzati a mano o con l'aiuto degli stencil, renderanno il dono davvero indimenticabile.

Tovaglioli di carta

Facili da utilizzare e sempre presenti in casa, i tovaglioli di carta sono perfetti da usare per impacchettare i regali in modo semplice e veloce.

Possono essere utilizzati come la classica carta da regalo pronta ad avvolgere il dono, e per fermarlo non resta che utilizzare un chiudipacco in cotone o in lana per creare un effetto davvero natalizio!

Regali con vecchi indumenti

Abbiamo una camicia o una maglia che non usiamo più? Invece di buttarla, possiamo trasformarla in una carta regalo originale. Perfetta per incartare le bottiglie o per i vestiti, non ci resta che completare il regalo con nastrini e fiocchi.

