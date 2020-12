Come apparecchiare la tavola di Natale in modo semplice ed elegante

Apparecchiare la tavola per il pranzo di Natale è importante per rendere l'atmosfera accogliente e famigliare. Ma come realizzare una tavola imbandita, degna delle festività?

Le regole da rispettare possono sembrare tante, ma in realtà basta seguire alcuni pratici consigli. Scopriamoli insieme!

Scegliere la tovaglia giusta

L’apparecchiatura, anche quella più semplice non può fare a meno della tovaglia. Bella, pulita, ordinata e delle dimensioni adatte, non c’è bisogno di sceglierne una troppo appariscente, l’importante è che sia in stirata e che abbia sempre i suoi tovaglioli abbinati.

Per quanto riguarda i colori e le fantasie è meglio sceglierne una con i simboli natalizi, divertenti e che creano subito un’atmosfera allegra e spensierata.

I piatti adatti ad ogni stile

Quando si parla di Natale, l’eleganza è fondamentale e la porcellana è il materiale per eccellenza che permette di dare un tocco chic alla nostra tavola. I piatti in porcellana bianca sono un passepartout da abbinare a qualsiasi colore: sono semplici ed essenziali e non stonano con nessuno stile, da quello moderno a quello più classico.

Per aggiungere un tocco in più, consigliamo di optare per dei modelli minimal con profilo dorato o argentato, e in un attimo la tavola avrà un aspetto degno di un pasto natalizio.

I bicchieri per brindisi indimenticabili

I bicchieri della tavola di Natale devono essere semplici e dal design minimale. Per il materiale, il vetro è il più usato e con cui si fa sempre centro, ma se vogliamo far sentire ancora più speciali i nostri ospiti, il cristallo è perfetto per un pranzo o una cena degni di un Re.

Quali posate scegliere per la tavola di Natale

Le posate possono essere squadrate o dalle forme arrotondate, l’importante è che siano d’acciaio lucido o spazzolato e che rispecchino in pieno i vostri gusti.

Se avete optato invece per una tavola con i bicchieri di cristallo, è impossibile fare a meno delle posate in argento che completeranno l’apparecchiatura con quel tocco di antico che non guasta mai!

I centrotavola per completare la tavola di Natale

Per completare la tavola di Natale non dimenticate i centrotavola.

Come sceglierli? Per una tavola rettangolare, meglio un centrotavola che si sviluppa in lunghezza, mentre per quella tonda oppure ovale dobbiamo seguire la stessa forma. Da realizzare a mano con materiali naturali, come pigne, agrifogli, bacche e stecche di cannella, e per rendere tutto più luminoso, potete inserire delle candele color oro e rosse.

Prodotti online per apparecchiare la tavola di Natale

Tovaglia natalizia

Tovaglia rettangolare

Servizio Porcellana

Set bicchieri

Set posate in acciaio Inox

Centrotavola